FULL list of 43 ministerial nominees President Muhammadu Buhari forwarded to the Senate for confirmation.

Ikechukwu Ogar – Abia

Mohammed Musa Bello – Adamawa

Godswill Akpabio – Akwa Ibom

Dr Chris Ngige – Anambra

Sharon Ikeazor – Anambra .

Adamu Adamu – Bauchi

Maryam Katagum – Bauchi

Timipre Sylva – Bayelsa

George Akume – Benue

Mustapha Baba Shehuri – Borno

Godie Jerry Agba – Cross River

Festus Keyamo – Delta

Ogbonnaya Onu – Ebonyi

Osagie Ehinare – Edo

Clement Agba – Edo

Adeniyi Adebayo – Ekiti

Geoffrey Onyeama – Enugu

Ali Pantami – Gombe

Emeka Nwajuba – IMO

Sulaiman Adamu – Jigawa

Zainab Ahmed – Kaduna

Hadi Sirika – Katsina

Abubakar Malami – Kebbi

Sabo Nanono – Kano

Maj Gen Bashir Saleh – Kano

Ramatu Tijani – Kogi

Lai Mohammed – Kwara

Gbemisola Saraki – Kwara

Olorunnibe Mamowora – Lagos

Babatunde Fashola – Lagos

Subairu Dada – Niger

Olamilekan Adegbite – Ogun

Tayo Alasoadura – Ondo

Rauf Aregbesola – Osun

Sunday Dare – Oyo

Paulen Tallen – Plateau

Rotimi Amaechi – Rivers

Mohammed Maigeri Dengaji – Sokoto

Saleh Momoh – Taraba

Abubakar D Aliyu – Yobe. – The Sun

– July 23, 2019 @ 12:49 GMT |

(Visited 8 times, 8 visits today)